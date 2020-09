Nouă lovitură pentru turismul mondial: ministrul german al sănătăţii le recomandă compatrioților să evite vacanțele în străinătate Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, le-a recomandat astazi compatriotilor sai ca toamna aceasta si iarna care vine sa evite vacantele in strainatate. Recomandarea oficialului are ca scop prevenirea cresterii numarului infectarilor de COVID-19 din cauza cazurilor importate. „Nu recomandam calatoriile care nu sunt necesare si vacantele care nu sunt imposibil de amanat, cel putin cele in strainatate. Se poate desigur merge in vacante in interiorul tarii”, a declarat ministrul Spahn. El a admis ca „este greu pentru turoperatori, agentii de turism si cetatenii care ar dori sa plece in vacante”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

