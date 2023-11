Nouă lovitură dată Rusiei: trezoreria SUA a anunțat impunerea de noi sancțiuni împotriva exporturilor de gaz natural lichefiat Trezoreria SUA a anunțat impunerea de noi sancțiuni impotriva Rusiei, de data aceasta asupra exporturilor de GNL, scrie energypress.gr. Avand in vedere ca livrarile rusești de GNL catre Europa și Grecia sunt importante in acest an, exista ingrijorarea ca ar putea fi intrerupte. Concret, noile masuri privesc noul proiect Arctic LNG 2 pe care Novatek il dezvolta in Arctica cu cantitați de 27 de miliarde de metri cubi anual. Deoarece proiectul urmeaza sa inceapa treptat sa funcționeze in 2024, incarcaturile rusești nu sunt de așteptat sa fie afectate in aceasta iarna. Potrivit lui… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țarile UE și-au redus drastic dependența de combustibilii fosili rusești, in ultimul an, se arata in raportul Comisiei Europene privind starea uniunii energetice in 2023. Mai ales dupa invadarea Ucrainei, au scazut și scad in continuare importurile de carbune, petrol și gaze. Raportul arata ca UE a…

- Premierul Ucrainei, Denis Smihal, a declarat, marti, ca urmatorul pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei ar trebui sa conțina restricții impotriva Rosatom, compania de stat specializata in energie nucleara, precum si impotriva industriei ruse a diamantelor, conform RBC, scrie Rador…

- Federația condusa de Razvan Burleanu a anunțat vineri, 29 septembrie, ca nu va accepta sa dispute partide de fotbal cu selecționate ale țarii conduse de Vladimir Putin, deși UEFA a reprimit Rusia in competițiile U17.„Federația Romana de Fotbal ințelege argumentele invocate de Comitetul Executiv UEFA…

- Finlanda a introdus controale non-stop la granița cu Norvegia pentru a impiedica intrarea mașinilor rusești pe teritoriul sau. Oficialii vamali norvegieni și finlandezi au confirmat ca au fost alocate resurse suplimentare pentru a impiedica mașinile cu numere de inmatriculare rusești sa treaca granița.…

- Marele plan al Greciei pentru da lovitura in Europa: ce vrea sa faca Atena pentru a crește economia!Guvernul conservator al Greciei lucreaza la un plan de integrare a sute de mii de migranti fara acte pentru a acoperi penuria de muncitori in agricultura, constructii si turism, au declarat miercuri oficiali…

- Generalul francez Michel Yakovleff, fost comandant militar al forțelor NATO in Europa, a afirmat vineri ca Ucraina incepe sa arate capacitatea de a lovi constant ținte la sute de km in spatele frontului, ceea ce are un efect strategic in razboiul impotriva Rusiei. Concret, rușii sunt obligați sa sa-și…

- Administratia de la Washington a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva Rusiei, vizand membri ai "elitei financiare" de la Moscova, in cadrul masurilor decise din cauza invaziei militare ruse in Ucraina.

- Statele Unite si Canada au anuntat miercuri noi sanctiuni impotriva Belarusului, la trei ani dupa protestele masive care au contestat realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko al carui guvern a calificat drept "acuzatii false" criticile venite din partea Uniunii Europene, informeaza joi AFP, citat…