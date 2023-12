Tranziția energetica a luat deja startul, dar partea cea mai dificila a cursei spre decarbonizare urmeaza de-abia de acum. Romania și-a asumat obiective ambițioase in cadrul UE, pe care trebuie sa le respecte cu fermitate. Nu putem intoarce armele in aceasta lupta contra emisiilor. Dar este oare posibil ca Romania sa gaseasca un echilibru intre tranziție și menținerea performanțelor economice? Adrian Maniuțiu i-a avut invitați pe Daniel Apostol, Director general FPPG, și Corneliu Bodea, CEO Adrem și Președinte CRE, in emisiunea Noua economie, unde au discutat despre provocarile și oportunitațile…