Stiri pe aceeasi tema

- Noua destinatii de excelenta din Romania care au ocupat locul I in cadrul concursurilor EDEN vor fi prezente in cadrul Targului de Turism al Romaniei ce va avea loc la Bucuresti in perioada 20 - 23 februarie, a anuntat, luni, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA).

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generala Turism a incheiat inca un eveniment important pentru promovarea Romaniei ca destinație turistica! Țara noastra a fost reprezentata in perioada 11-12 februarie 2020 la IMTM Tel Aviv, cel mai mare targ de turism din Mediterana de…

- Sistemul national de transport gaze si energie electrica functioneaza in parametrii normali, iar Romania nu se confrunta cu probleme deosebite in acest moment, a afirmat miercuri secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Niculae Havrilet. "Evaluarea facuta…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, un minister trei intr-unul care a concentrat toate domeniile strategice ale țarii, are, in fruntea sa, cel mai bogat demnitar din Guvernul Orban. Cifrele din conturile sale, acținunile deținute la diverse firme, precum și sumele imprumutate persoanelor…

- Romania, prin intermediul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Departamentul pentru Turism, va beneficia de standuri in acest an la targurile internationale de turism, unde va promova destinatia turistica Romania, potrivit unui comunicat remis redacției. Aceasta dupa ce tara…

- Memorandumul pentru sprijinirea Complexului Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producator de energie electrica pe baza de carbune, va fi adoptat in ședința de Guvern de saptamana viitoare, au precizat surse guvernamentale, scrie Mediafax.Actul a fost trimis de Ministerul Economiei, Energiei…

- Guvernul isi va asuma raspunderea pentru modificarea Ordonantei 114 in urmatoarele 2 - 3 saptamani, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, a declarat miercuri seara ministrul Economiei, Virgil Popescu.…

- Romania isi va asuma in fata Comisiei Europene o tinta de energie regenerabila de 30,5% pentru anul 2030, in crestere fata de obiectivul de 27,9% estimat anterior, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "In acest moment, lucram…