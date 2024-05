Joseph Muscat este acuzat de luare de mita, coruptie in functie publica si spalare de bani, potrivit unor documente consultate de AFP. El a descris acuzatiile ca fiind „fantezii si minciuni” si a declarat ca este victima unei razbunari politice. Chris Fearne, vicepremierul Maltei, pe care multi il dadeau ca fiind urmatorul comisar european al Maltei, precum si fostul ministru de finante al tarii, Edward Scicluna, care in prezent este guvernatorul bancii centrale a Maltei, au fost acuzati de frauda, deturnare de fonduri si castig fraudulos. Fearne era ministru al sanatatii in momentul in care a…