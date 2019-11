Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 16.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 234.908 romani in turul II la alegerile prezidentiale. Se inregistreaza cu 20% mai multe voturi in strainatate fața de primul tur. Clasamentul țarilor unde s-a votat cel mai multe este:…

- Daca se pastreaza actualul ritm de creștere a votului la urne in Diaspora, se va ajunge la peste 800.000 de voturi in strainatate in turul II la alegerile prezidențiale. Clasamentul țarilor unde s-au inregistrat cele mai multe voturi pana la ora 17.00 este:Italia: 46.857Marea Britanie: 42.987Germania:…

- Romanii din diaspora continua sa voteze sambata in turul doi al alegerilor prezidențiale 2019, dupa ce vineri s-a inregistrat o prezența la urne mai mare fața de primul tur cu peste 16.000 de alegatori. Comparativ cu primul tur al alegerilor prezidențiale 2019, in turul doi prezența este mai mare, 150.000…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca unele sectii de votare din tari precum Italia, Spania, Germania sau Marea Britanie au fost relocate pentru al doilea tur de scrutin, in unele cazuri fiind necesara relocarea din cauze "obiective” care tin de autoritatile locale care au pus la dispozitie…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana duminica la ora 11.30 au votat la sectiile deschise in strainatate aproape 350.000 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Deja numarul voturilor este de peste doua ori mai mare decat la finalul primului tur din 2014, cand s-au inregistrat…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 22.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 293.299 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cea mai mare prezenta se numara in tarile europene. Daca in majoritatea statelor in care se afla comunitati mari de romani incepe…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 21.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 285.078 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cei mai multi romani au votat in:Italia: 50.294Marea Britanie: 45.776Germania: 40.461Spania: 35.360Republica Moldova: 15.782Franta:…

- Procesul de votare pentru primul tur al alegerilor prezidențiale este in plina desfașurare in strainatate. 28.712 alegatori au votat pana vineri, 8 noiembrie 2019, ora 16.00 (ora Romaniei), cei mai mulți in țarile in care sunt comunitați importante de romani - Spania, Italia, Germania, Marea Britanie,…