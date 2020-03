Nou bilanț tragic în Italia: 793 de morți în ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului Corriere della Sera anunta ca bilantul de sambata numai in regiunea Lombardia este de 546 morti, potrivit Mediafax.Astazi se implinește o luna de la depistarea primului caz de coronavirus din Italia. Bilanțul infectarilor se ridica in prezent la 47.021 de cazuri , in timp ce vineri a fost raportat cel mai mare numar al deceselor in doar 24 de ore, respectiv de 627 de persoane. Pana in prezent, 5.129 de persoane s-au vindecat si au fost externate din spitale. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou record tragic in Italia. La aproape o luna de la izbucnirea epidemiei de coronavirus, in peninsula au fost raportate 627 de decese in ultimele 24 de ore. Este cel mai negru bilanț de pana acum. Numarul total al deceselor a depașit pragul de 4.000. Autoritațile italiene au anunțat vineri seara ca…

- Un nou record tragic in Italia. La aproape o luna de la izbucnirea epidemiei de coronavirus, in peninsula au fost raportate 627 de decese in ultimele 24 de ore. Este cel mai negru bilanț de pana acum. Numarul total al deceselor a depașit pragul de 4.000. Autoritațile italiene au anunțat vineri seara…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat vineri seara autoritatile italiene.Citește și: Medicul Streinu - Cercel anunța ca in Romania incepe…

- Numarul total de cazuri de coronavirus in Italia, cea mai grav afectata tara din Europa, a crescut la 31.506 de la 27.980, o crestere cu 12,6%, cea mai mica rata de crestere inregistrata de la aparitia epidemiei in tara pe 21 februarie. Dintre cei infectati initial, 2.941 s-au recuperat complet,…

- Giuseppe Conte, premierul Italiei, a anunțat sambata noapte ca data fiind raspandirea agresiva a coronavirusului in Italia, in toata regiunea nordica a țarii se impune carantina. Lombardia, alaturi de alte 14 provincii din regiunea de nord, vor intra in carantina pana in 3 aprilie.

- Andreea Archip, trimisul special Libertatea in capitala regiunii Lombardia, acolo unde mai multe localitați au fost izolate din cauza coronavirusului, a intervenit in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX și a relatat un moment impresionant.Jurnalista Libertatea a povestit cum 45 de persoane care s-au recuperat…

- O femeie in varsta, care suferea de cancer si care a fost depistata cu noul coronavirus, a murit in Italia, au anuntat duminica autoritatile din Lombardia, ceea ce ridica la trei numarul de decese in Italia, tara cea mai afectata de epidemie din Europa, relateaza agerpres.ro.

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a urcat la 56 de morti si aproape 2.000 de persoane contaminate, au anuntat duminica autoritatile locale, la o zi dupa avertismentul lansat de presedintele Xi Jinping in legatura cu o accelerare a propagarii noului tip de