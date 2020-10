Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au fost injunghiati mortal de un terorist musulman, in catedrala „Notre Dame" din Nisa. Agresorul si-a atacat victimele la slujba de dimineata: doua femei si paznicul lacasului de cult. Ucigasul este un refugiat tunisian de 21 de ani, care a ajuns in Franta de curand, prin Italia. La lasarea…

- Atacatorul unui profesor de istorie decapitat vineri in Conflans-Saint-Honorine, in regiunea Paris, langa un colegiu, a strigat ''Allah Akbar'' inainte de a fi ucis de politie, a declarat sursa apropiata anchetei, relateaza AFP. Profesorul le aratase recent elevilor sai caricaturi cu…

- Un barbat înarmat cu un cutit a ranit grav o persoana, dupa care a fugit, într-un incident care a avut loc duminica la Paris, au informat pentru AFP surse din cadrul prefecturii de poliție din capitala franceza.Victima a fost transportata la spital, a adaugat prefectura, fara a oferi…

- Incidentul s-a produs vineri seara in jurul miezului noptii, in centrul orasului Brest, a declarat pentru AFP comisariatul de politie din Brest. Citește și: Robert Trump, fratele lui Donald Trump, a murit: ”Ne va lipsi, dar ne vom intalni din nou” Clientul, care a fost respins la intrarea…