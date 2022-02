In 2017, Bistrițeanul.ro prezenta o poveste demna de filmele de acțiune. In prim-plan: un polițist, un notar public și un fost sportiv de performanța. Polițistul batut atunci spunea ca notarul Adrian Bria, fratele consilierului local Alexandru Bria, ar fi ordonat unui fost sportiv sa ii dea o lecție, dupa ce l-ar fi surprins cu telefonul mobil in timp ce intreținea relații sexuale, in mașina. Singurul trimis in judecata a fost sportivul, care este judecat acum pentru… acces ilegal la un sistem informatic. Totul a inceput in toamna anului 2017, in apropierea fabricii Leoni, unde locuiește polițistul…