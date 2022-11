Stiri pe aceeasi tema

- Dorinta unora dintre capitanii selectionatelor europene care participa la Cupa Mondiala din Qatar de a purta banderole curcubeu "OneLove" la meciurile care urmeaza sa le dispute echipele lor nu este pe placul Federatiei internationale de fotbal (FIFA), scrie cotidianul The Telegraph. Fii la curent…

- Cristiano Ronaldo crede ca interviul sau TV exploziv, in care atacantul de la Manchester United a spus ca a fost tradat de club, nu a fost o distragere a atentiei pentru vestiarul Portugaliei de la Cupa Mondiala, informeaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Selectionerul echipei Senegalului, Aliou Cisse, l-a convocat pe tanarul fundas al echipei Anderlecht Moussa Ndiaye (20 ani) pentru a-l inlocui pe starul Sadio Mane, accidentat, inaintea meciului cu Olanda de la Cupa Mondiala de fotbal 2022, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Selectionerul SUA, Gregg Berhalter, a anuntat, miercuri noapte, lotul de 26 de jucatori care va merge la Cupa Mondiala din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai (PSD), a declarat joi, intr-un interviu acordat Agerpres, ca impozitarea contractelor part-time Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Canada a impus noi sanctiuni impotriva Iranului pentru incalcari ale drepturilor omului, inclusiv pentru moartea tinerei kurde Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, care a incetat din viata in timp ce se afla in custodia politiei moralitatii, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Echipa nationala de fotbal a Rusiei incearca sa programeze un meci amical cu nationala Iranului, pentru ziua de 15 noiembrie, a scris joi cotidianul francez L’Equipe Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ciclistul olandez Thymen Arensman a dominat etapa regina a Turului Spaniei 2022, trecand linia de sosire en solitaire, pe varful Hoya de la Mora, in Andaluzia, la o altitudine de 2.500 m. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…