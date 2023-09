Stiri pe aceeasi tema

- Norig, franțuzoaica indragostita de muzica lautareasca, a cantat 'Aș da zile de la mine' pe scena de la Vocea Romaniei. Franțuzoaica are 49 de ani, locuiește la Paris și canta de 20 de ani.

- Talentata halterofila Cosmina Pana a fost aleasa sa reprezinte Romania și clubul CSM Bacau la Campionatele Mondiale de Haltere care vor avea loc in Riyadh, Arabia Saudita. Aceasta competiție reprezinta cea mai importanta oportunitate de a obține calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, programate…

- EVENIMENT…Spuma matematicii din Romania se strange la Husi, incepand cu data de 17 august. Ionel Sandu si profesorul Adrian Talasman de la Colegiul National „Cuza Voda” din Husi sunt responsabilii unui proiect inedit in Romania. Au strans 61 de olimpici din Romania, dintre cei mai valorosi, si impreuna…

- EVENIMENT…Spuma matematicii din Romania se strange la Husi, incepand cu data de 17 august. Ionel Sandu si profesorul Adrian Talasman de la Colegiul National „Cuza Voda” din Husi sunt responsabilii unui proiect inedit in Romania. Au strans 61 de olimpici din Romania, dintre cei mai valorosi, si impreuna…

- RECORD… In acest an, columbofilia din Romania nu se dezminte și inregistreaza un nou record, la ediția a doua a concursului de super maraton extrem internațional cu lansare din PARIS! Silviu Cristian Mihaila din Barlad, a inregistrat cea mai lunga distanța din concurs – peste 1850 km, prin sosirea porumbelului…

- Vremea 31 iulie - 28 august 2023. Meteorologii estimeaza ca, in primele doua saptamani ale lunii august, temperaturile vor mai scazute fata de cele specifice perioadei, in regiunile vestice, nord-vestice si centrale, cu ploi mai multe in prima parte a acestui interval. Ulterior, temperaturile vor creste,…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Franței, Institutul Francez din Cluj-Napoca organizeaza o serie de manifestari culturale, la care sunt invitați sa participe toți iubitorii artei și culturii franceze și universale. Enescu și muzicienii romani la Paris ◤ 14 iulie | ora 19Academia Naționala de Muzica „Gheorghe…

- Marți, 11 iulie 2023, vremea continua sa se incalzeasca in cea mai mare parte a țarii, iar disconfortul termic va fi accentuat in sud-vest, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va putea atinge izolat pragul critic de 80 de unitați.