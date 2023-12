Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București implinește, in 2023, 50 de ani de activitate in locul in care funcționeaza și astazi, la kilometrul zero al Capitalei. La data de 21 decembrie 1973, a fost inaugurata noua cladire a Teatrului National, cu tre

- In perioada 26-30 noiembrie, are loc a III-a editie a Festivalului de Teatru „Rebreanu. New Collection”. Ne așteapta cateva spectacole de teatru, concerte, ateliere, lansari de carte, lecturi publice si conferinte…! Primaria Municipiului Bistrita si Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc” va invita…

- Cantautorul Stefan Hrusca va sustine doua reprezentatii ale concertului sau de colinde, in cadrul Turneului National de Colinde - Stefan Hrusca 2023, pe 18 decembrie, pe scena Salii „Ion Caramitru" a Teatrului National „I.L. Caragiale", informeaza un comunicat transmis Agerpres.

- Cantautorul Mircea Baniciu sarbatoreste 50 de ani de cariera in cadrul unui spectacol aniversar care va avea loc miercuri la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti. Gala ‘Stele Romanesti – Mircea Baniciu, 50 de ani de cariera’ este o incursiune subiectiva si sentimentala atat in viata profesionala,…

- O expozitie reunind lucrari semnate de tineri artisti bursieri 2023 ai Fundatiei Regale Margareta a Romaniei va putea fi vizitata, timp de o luna, incepand de vineri, la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti (TNB).Expozitia include lucrari realizate cu materiale achizitionate din bursa,…

- Primaria Municipiului Bistrita si Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc” va invita in perioada 26-30 noiembrie la a III-a editie a Festivalului de Teatru „Rebreanu. New Collection”. La Bistrița se desfașoara o noua ediție REBREANU New Collection. E vorba de o serie de spectacole de teatru, concerte,…

- Festivalul National de Teatru (FNT), a 33-a editie, incepe vineri, 20 octombrie, la Bucuresti. Manifestarea teatrala de amploare va dura 11 zile si va oferi publicului diverse spectacole si evenimente legate de arta scenica, potrivit news.ro.Deschiderea oficiala are loc la ora 17.00, in Foaierul…