Nominalizarile Emmy 2018. Cine va castiga?

- Actorul britanic Benedict Cumberbatch, cunoscut pentru rolurile din ''The Imitation Game'', ''12 Years A Slave'' si ''Thor: Ragnarok'', a declarat ca nu va semna un contract de actorie decat daca partenera sa de film va fi platita egal, informeaza Daily…

- Trupa DoReDos, care a reprezentat Republica Moldova în acest an la Eurovision, s-a clasat pe locul 10 din 26. DoReDos au interpretat melodia „My Lucky Day", compusa de artistul poporului din Rusia filip Kirkorov și poetul John Ballard. Reprezentanta Moldovei s-a clasat pe locul zece.…

- Caile ferate din Letonia, Lituania si Estonia constituie o problema reala pentru deplasarea trupelor NATO. Este concluzia la care au ajuns specialistii americani de la Modern War Institute de pe langa Academia miltiara W...

- Fotbalul romanesc contine anomalii greu de explicat oamenilor: fotbalul feminin si futsalul au voturi de 4 ori cat Liga 1, voteaza Vulpitele galbene si Pisicile Rosii, dar nu si Rapid, Bodescu topaie ostentativ in fata lui Chivu, Burleanu&Visan ii ciuruiesc pe Lupescu&Lucescu, Vochin propune legi la…

- Cineastul Milos Forman, care a devenit cunoscut la Hollywood cu filmele de Oscar „Zbor deasupra unui cuib de cuci/ One Flew Over the Cuckoo’s Nest” si „Amadeus”, pentru regia carora a fost premiat de Academia americana de film, a murit, vineri, la varsta de 86 de ani, scrie...