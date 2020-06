Noile trenduri de incaltaminte in vara lui 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 24-a editie a Festivalului Filmului European va avea loc online, in perioada 8 - 21 iunie, pe doua platforme online unde vizionarea productiilor va fi gratuita.Potrivit unui comunicat remis vineri News.ro de Institutul Cultural Roman, filmele selectate vor putea fi vizionate, in perioada…

- Ghenele de gunoi de la blocurile turn din municipiul Buzau ar putea deveni istorie. Edilul-șef al Buzaului, Constantin Toma, a anunțat ca Primaria va amenaja platforme ingropate de gunoi in tot orașul, incepand cu anul viitor. In aceste zile, se desfașoara procedura de licitație pentru amenajarea noilor…

- Primarul capitalei a inspectat astazi depozitul nr.2 al Stației de epurare a apelor reziduale, pentru a vedea cum decurg lucrarile de acoperire a celor trei platforme de namol. Acestea constituie sursa principala a mirosului specific din capitala. Potrivit informației prezentate, de la inceputul lunii…

- Ziarul Unirea “Alerg pentru autism”: Dan Aldea, ambasadaroul județului nostru, va parcurge 100 km in 24 ore pentru realizarea unei platforme online de terapie pentru copii Ediția a patra a maratonului caritabil „Alerg 24 de ore pentru autism”, care trebuia inițial sa se desfașoare inițial pe 2 și 3…

- Cat de eficente sunt orele susține online, pe diferite platforme. La Colegiul Tehnic de Cai Ferate Unirea Pașcani bunele practice sunt de folos și rezultatele se vad tot mai bine. Unitatea școlara este adaptata la studiul online inca din anul 2015 folosind mai multe platforme. Directorul Daniela Orașanu…

- Primaria Buzau sare in ajutorul cumparatorilor si fermierilor, dar si al micilor comercianti, serios afectati in aceasta perioada, prin infiintarea unei platforme online, cu ajutorul careia buzoienii sa cumpere produse autohtone si proaspete direct de la producatori. Masura vine in contextul in care…

- Peste 90 de filme care se gasesc cu greu pe marile platforme de streaming vor putea fi vazute pe platforma TIFF Unlimited, anunta Tudor Giurgiu, directorul artistic al festivalului. "Daca tot #stamacasa, macar sa intram in CaranTIFF! Nu credeam acum fix 1 an ca ideea de a face o platforma…

- Cu zeci de milioane de locuitori izolați in case, Guvernul Italiei a lansat o campanie pentru ca firmele și editorii online sa furnizeze servicii gratuite pentru a ajuta oamenii sa lucreze și sa studieze de acasa, sau doar pentru a combate plictiseala, informeaza World Economic Forum. Platforme de invațare…