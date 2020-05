Stiri pe aceeasi tema

- Noile reguli in cazul slujbelor religioase au fost publicate in Monitorul Oficial. Guvernul a modificat ordinul initial care reglementa activitatea slujbelor religioase in Romania, pe durata starii de alerta, conform Digi24. Cate persoane pot participa la nunta in timpul starii de alerta Astfel,…

- A fost publicat in Monitorul Oficial noul Ordin privind regulile de desfasurare a slujbelor religioase in timpul starii de alerta. Ordinul comun al ministrului Sanatatii si al ministrului Afacerilor Interne prevedere obligativitatea dezinfectarii dupa fiecre utilizare a linguritei de impartasanie.Potrivit…

- Ședința va incepe la ora 13.00, la Palatul Cotroceni . La o reuniune similar, care a avut loc pe data de 8 mai, Iohannis a spus ca se impune o revigorare a economiei, in condițiile in care „economia Romaniei nu a fost oprita”. „Ne dorim o finanțare buna pentru deficit pentru a nu fi nevoie de masuri…

- Ordonanta Militara nr.3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial... The post Ordonanța Militara 3 privind noile masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata in MO. Ce presupune appeared first on Renasterea…

- Ordonanta Militara nr.3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial, Partea I. Ordonanta prevede extinderea restrictiilor de circulatie a persoanelor si intre orele 6,00 - 22,00, cu unele exceptii. Totodata, ordonanta…

- Falimentul, tot mai aproape pentru mii de companii din Romania. Peste un milion de angajați nu știu ce se va intampla cu locurile lor de munca In Romania, spectrul falimentului se adancește pentru tot mai multe companii din domenii diverse. Deși ordonanța de guvern pentru combaterea efectelor coronavirusului…

- Imagini dezolante au fost surprinse sambata la Roma, care, in mod tradițional, e una dintre capitalele europene animate. De aceasta data, strazile sunt aproape pustii, inclusiv in zonele cu obiective turistice importante. Dupa ce a plasat intreaga țara in carantina, Guvernul Italiei a venit cu noi masuri…