NOILE REGULI de carantinare pentru persoanele care sosesc în România Potrivit Comitetului, se modifica HCNSU 111/2021 privind regulile de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania, valabile in perioada 10.12.2021 - 08.01.2022, in sensul: - introducerea testului RT-PCR pentru - exceptarea de la masura carantinei a elevilor/studenților, cetațenilor romani sau cetațenilor cu domiciliul sau reședința in afara Romaniei care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care incep studiile in unitați/instituții de invațamant de pe teritoriul țarii ori se deplaseaza pentru activitați legate de inceperea, organizarea,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

