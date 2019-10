Pentagonul a comunicat marti detalii privind pretul avioanelor multirol F-35, convenit in cadrul unui acord cu corporatia Lockheed Martin - o reducere cu 12,7% a costului de achizitie pana la sfarsitul lui 2022, care - apreciaza Reuters - ar putea incuraja si alte tari sa cumpere modelul respectiv de aeronava potrivit Agerpres. Conducerea Lockheed a declarat ca orice stat care detine avioane F-16, predecesoarele F-35, sunt considerate potentiali clienti.



Cea mai raspandita versiune, F-35A, va costa 82,4 milioane de dolari in 2020, 79,17 milioane in 2021 si 77,9 milioane in 2022,…