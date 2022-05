Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sihlea are in derulare un proiect ce vizeaza achiziția de echipamente sanitare necesar desfașurarii activitații didactice in contextul provocat de COVID-19. Proiectul a fost demarat in perioada de inceput a pandemiei de Covid-19 și acum a ajuns in faza de licitație. Achiziția de echipamente…

- Kaufland Romania iși continua campaniile sociale la nivel național. Impreuna cu 16 școli din 8 județe, retailerul demareaza o noua campanie, denumita „Deschidem școala”. Beneficiarii acestui proiect inedit vor fi elevii claselor gimnaziale din cele 16 școli incluse in program. Campania este deja la…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a atras atentia, luni, la sedinta Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania, asupra necesitatii clarificarii modului de finantare a transportului local al elevilor din invatamantul preuniversitar.

- Aproape 1.500 de copii ucraineni sunt inscriși și repartizați deja ca audienți in școli și gradinițe, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- 26 de avocați din Baroul Bistrița-Nasaud au intrat cu emoție in 42 de școli din județ, fiind prezenți in 326 de clase, in fața a peste 7.220 de elevi! Primul modul al proiectului „Fii avocat in școala ta !” a ajuns la final. Nu este vorba de simple numere, au precizat avocații din Baroul Bistrița-Nasaud.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri seara, ca tezele si-au dovedit inutilitatea in evaluarea elevilor, dar profesorii le pot aplica la clasa, insa fara a fi obligatorii. "Am sustinut ca tezele pot fi o modalitate de crestere a relevantei notelor. Primul semestru din acest an scolar…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, va susține joi, de la ora 14:00, o declarație de presa de la sediul instituției in care va prezenta noile reguli din școli și universitați dupa incetarea starii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni seara, la Digi 24, ca evaluarile elevilor si-au pierdut din relevanta, iar numarul celor cu medii mari este in continua crestere. Cimpeanu a mai declarat ca supraincarcarea programelor scolare este un element foarte important si ca, spre exemplu,…