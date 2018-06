Stiri pe aceeasi tema

- Cotele de piata in Europa ale Google, Facebook, Microsoft si ale altor mari companii ar putea avea de suferit de pe urma votarii de catre Comisia pentru Afaceri Juridice din cadrul Parlamentului European a unor regulamente mai dure de protecție a dreptului de autor (copyright), anunta Reuters.Noile…

- Ca in fiecare an, Google si Facebook vin la Bucuresti, pe 14 si 15 iunie, cu experti gata sa raspunda tuturor intrebarilor publicului in timp ce Netflix, CNN, The New York Times, Instagram, Youtube sau Shazam completeaza o oferta de continut concentrate din domeniul digital si tehnologie care nu este…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, lauda programul de guvernare pe Facebook. Sefa de la Interne scrie pe reteaua de socializare ca masurile implementate de PSD pentru bunastarea romanilor isi arata roadele."Programul de guvernare isi arata roadele. Nu o spunem noi, ci Comisia Europeana, prin…

- Aplicatia de mesagerie Snapchat va adera la codul de conduita al Uniunii Europene impotriva continutului online care promoveaza ura, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite dpa. Snapchat este a 7-a mare platforma de social media care adera la initiativa voluntara menita sa combata continutul online…

- Comisia Europeana a propus joi noi reglementari pentru motoarele de cautare și alte platforme online, cum sunt Google, Amazon sau Facebook, susținand ca astfel va oferi mai multa protecție firmelor mici din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, care se promoveaza pe internet.

- Paradoxul inegalitatilor sociale si al saraciei se mentine in Romania, in conditiile in care cresterea economica este peste media Uniunii Europene, a declarat, miercuri, Angela Cristea, seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, intr-o conferinta de presa. "Cresterea economiei este…

- Datele a 2,7 de milioane de utilizatori Facebook din tarile Uniunii Europene au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, anunta Comisia Europeana, potrivit Mediafax. “Facebook ne-a confirmat ca datele a pana la 2,7 milioane de europeni ...