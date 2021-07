Noile celule de gunoi de la Mofleni, la doar 366 de metri de Water Park ECOSUD S.A, firma care detine depozitul de deseuri de la Mofleni va construi patru noi celule pentru depozitarea gunoiului. In acest moment se afla in exploatare celula 6, insa aceasta a atins aproape capacitatea maxima. Noile celule se vor apropia periculos de mult de zonele sensibile din apropiere. Cu toate acestea, concluziile Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului obtinut de ECOSUD de la inginerul Mircea Popescu, nu trag niciun semnal de alarma cu privire la acest lucru. In depozitul de la Mofleni se pregateste construirea a patru noi celule de depozitare a gunoiului.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

