- Mii de israelieni s-au adunat sambata in fata resedintei din Ierusalim a prim-ministrului Benjamin Netanyahu, cerandu-i sa demisioneze, pe fondul acuzatiilor de coruptie si al raspunsului guvernului sau la criza provocata de noul coronavirus, relateaza Reuters. „Timpul tau s-a scurs”, a fost proiectat…

- Audierile in cadrul procesului pentru coruptie al premierului Benjamin Netanyahu au fost reluate ieri dupa o pauza de doua luni, pe fondul intensificarii protestelor impotriva coruptiei si a modului in care a fost gestionata criza cauzata de noul tip de coronavirus in Israel, informeaza Reuters, citat…

- Coalitia condusa de premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat joi ca nu va ceda in fata protestelor de strada care cer demisia guvernului, seful executivului cerand in schimb demisia a trei ministri, relateaza agentiile Reuters si EFE, conform Agerpres. Bulgaria a intrat in cea de-a șaptea zi de proteste,…

- Protestele antirasism din Marea Britanie au fost ”subminate de banditism”, a spus duminica premierul Boris Johnson, adaugând ca cei implicați în luptele cu polițiștii vor fi trași la raspundere, relateaza Reuters. Zeci de mii de persoane au protestat duminica la Londra pentru…

- "Obiectivul este de a rasturna un prim-ministru puternic din tabara de dreapta si astfel de a inlatura dreapta de la putere pentru multi ani'', a mai spus Benjamin Netanyahu, citat de Reuters, in declaratia televizata, inainte de a se prezenta in fata unui panel de trei judecatori. Pentru…

- Iranul va sustine orice natiune sau grupare care lupta impotriva Israelului, a declarat miercuri ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, inaintea marcarii in aceasta saptamana a zilei al-Quds (ziua Ierusalimului) in semn de solidaritate cu poporul palestinian si ca protest impotriva dominatiei…

- Ieri, premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a prezentat in Parlament noul guvern de uniune convenit cu fostul sau rival Benny Gantz, relateaza DPA si Reuters. ‘Aceasta este o zi importanta pentru statul Israel’, a declarat Netanyahu in Knesset, cu ocazia ceremoniei de investire a guvernului, care…