- Paul Nicolau, zis și Pescobar, trece printr-o perioada mai proasta. Dupa ce ANPC i-a inchis restaurantele, omul de afaceri a ramas si pieton. ANAF si o firma de leasing l-au lasat pieton. Ce masini au fost „imobilizate”? Recent, o firma de leasing a instituit sechestru asupra unui autoturism pe care…

- ANAF a pus sechestru pe mașinile lui Pescobar. Cunoscutul afacerist are de achitat sume bune pentru mai multe mașini luate in leasing de firme care ii administreaza afacerile.ANAF a pus sub sechestru mașinile lui Pescobar!ANAF a pus sub sechestru o mașina deținuta de firma Nedsea S.R.L. companie…

- Pescobar a intrat in vizorul celor de la ANAF. Vestea vine la scurt timp dupa ce acesta a facut o investiție majora intr-un local foarte cunoscut din București. Ce se știe pana acum și cat de veche este situația mașinilor sale.

- Seara de 24 septembrie a fost una de coșmar pentru craioveni. Ploaia torențiala și vijelia extrem de puternica a inundat peste 50 de strazi din oraș, a smuls copaci din radacini și a distrus zeci de autoturisme parcate in fața blocurilor. Sute de oameni au sunat la 112 și au cerut ajutor.

- Video | Pescobar a ajuns pe patul de spital dupa ce ANPC i-a inchise afacerile, dar da un mesaj razboinic: Lupta continua!Pescobar a ajuns pe patul de spital, dupa ce autoritațile i-au pus stop la toate afacerile deținute. In urma neregulilor descoperite, Inspectorii Autoritații Naționale pentru…

- Paul Nicolau ”Pescobar”, șeful rețelei ”Taverna Racilor”, susține ca este victima unei execuții din partea ANPC și arata ca prin intermediul afacerii sale a platit dari catre stat de peste 9 millioane de lei, in timp ce ofera locuri de munca pentru 248 de angajați.”10.400.000 euro cifra de afaceri…

- Ploile torentiale care au inceput sa cada luni seara au provocat cel putin un deces in Grecia, o tara deja grav afectata de incendii devastatoare in vara acestui an, inclusiv de focarul care a distrus in ultimele doua saptamani padurile din parcul national Dadia din prefectura Evros, situata in nordul…

- Temperaturile uriașe ne strica și mașinile: Problemele care pot aparea daca ne lasam autoturismele in soare timp indelungat Temperaturile uriașe ne strica și mașinile: Problemele care pot aparea daca ne lasam autoturismele in soare timp indelungat Caldura poate distruge mașinile. Un experiment a aratat…