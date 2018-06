Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al statului New York a dat in judecata organizatia de caritate a lui Donald Trump si pe directorii sai - presedintele, fiii sai Eric si Donald Jr si fiica sa Ivanaka, sustinand ca au incalcat legile statului New York dar si pe cele federale, scrie CNN.

- Presedintele american Donald Trump i-a spus presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca-si va mentine politica comerciala, iar una dintre tinte este eliminarea masinilor Mercedes-Benz de pe strazile din New York, relateaza CNBC, citat de mediafax.ro

- Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis sambata ca autoritatile din Venezuela au eliberat un american inchis pentru presupuse fapte de spionaj in favoarea Washingtonului, informeaza site-ul cotidianului The New York Post.

- Un tribunal din New York a decis ca Donald Trump nu poate bloca pe nimeni pe contul sau oficial de Twitter, pentru ca incalca dreptul cetațenilor la libera exprimare. Un judecator a facut și o recomandare: președintele SUA ar fi putut pur și simplu sa ignore mesajele care l-au deranjat, in niciun caz…

- Fostul primar al New York-ului a anuntat la CNN si Fox News ca echipa lui Robert Mueller, insarcinata sa stabileasca daca a existat o complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in cadrul alegerilor din 2016, a acceptat sa se conformeze unui text al Departamentului de Justitie.Interpretarea…

- Echipa procurorului special Robert Mueller a recunoscut ca nu il poate inculpa pe Donald Trump, indiferent ce dovezi ar putea aduna impotriva lui in ancheta privind ingerinta Rusiei, a declarat miercuri avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, transmite AFP preluat de agerpres. Fostul primar al…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat marti, in cursul intrevederii cu omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, ca Iranul va avea "probleme mai mari ca niciodata" daca va relansa programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi, într-un mesaj pe Twitter, înlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca,…