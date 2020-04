Noi nu ştiam nimic, dar Cartierele Mimiu şi Bereasca se pregăteau de război ! • Sabii, macete, sticle incendiare, bate si cagule ridicate din zona de conflict • 11 persoane – retinute pentru 24 de ore F. T. In urma descinderilor care au avut loc in dimineata zilei de joi, 9 aprilie a.c, in cartierele Mimiu si Bereasca – la care ne-am referit in numarul de ieri al ziarului – 11 persoane, cu varstele cuprine intre 18 si 49 de ani, au fost retinute pentru 24 de ore. De asemenea, de la locatiile vizate de catre oamenii legii a fost ridicat un adevarat arsenal: sabii, topoare, macete, bate, cutite, cagule si sticle incendiare, de parca respectivele cartiere se pregateau de razboi!… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

