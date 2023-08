Stiri pe aceeasi tema

- ■ acesta funcționeaza intr-un spațiu inchiriat de la Ocolul Silvic, pe strada Cuza Voda ■ prin ordin al prefectului Adrian Nița, cei 12 batrani vor fi relocați catre alte unitați de ingrijire din județ ■ ONG-ul a primit amenzi foarte mari ■ Autoritațile din Neamț continua controalele in instituțiile…

- Botoșani: Mulțime de nereguli descoperite de inspectorii de munca, dupa ce au verificat zeci de centre pentru batrani și copii Privind activitatea desfașurata de catre compartimentele control relații de munca și control securitate și sanatate in munca in cadrul comisiei de control sub coordonarea Instituției…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat joi ca acele controale din centrele de asistenta sociala au fost finalizate in proportie de 97%, in 40 de judete au fost incheiate, dar au ramas deschise in Bucuresti si Ilfov. El a precizat ca exista deja 47 de dosare penale deschise…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a anunțat, la finalul ședinței de joi a Executivului, cifre cu privire la controalele facute de autoritați in centrele de asistența sociala pentru varstnici, copii și persoane cu dizabilitați. Oficialul a anunțat ca sunt date recente venite de la Ministerul de Interne.…

- 47 de dosare penale au fost deschise de organele de ancheta in urma controalelor in 97% din centrele de ingrijire batrani, copii și persoane cu dizabilitați din țara, potrivit datelor prezentate de Guvern.

- Prefectura a anunțat finalizarea controalelor la centrele de ocrotire sociala din tot județul, fiind verificate 56 de centre sociale, in care se afla 1.393 de persoane. Oficialii susțin ca nu s-au constatat cazuri de maltratare in randul beneficiarilor serviciilor sociale din azilele de batrani și centrele…

- Autoritațile din Gorj au centralizat rezultatele finale ale controalelor efectuate in centrele de stat sau particulare de asistența pentru copii, persoane varstnice și persoane cu dizabilitați.Cele doua comisii mixte, formate din reprezentanții AJPIS, DSP, ITM, DSVSA, OPC, IPJ și ISU (78 persoane angrenate),…

- Inspectoratul Teritorial de Munca a verificat, in cursul saptamanii trecute, 29 de angajatori din domeniul construcțiilor. La doi dintre ei au fost depistați cinci munictori fara forme legale.