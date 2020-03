Noi măsuri drastice anunțate de Guvern. Ce va fi interzis în România Romania a intrat oficial in Scenariul 3 in privința pandemiei de COVID-19. Autoritațile au anunțat o serie de masuri mai dure, printre care restricționarea activitaților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment, care presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate in spații inchise, inclusiv cele realizate in sali de tratament balnear, sali de fitness, saloane de SPA-uri, de cosmetica, sali de jocuri de noroc și cazinouri. Astazi, 14 martie, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a adoptat o hotarare pentru instituirea unor masuri pentru… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

