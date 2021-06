Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de persoane care pot participa la nunti si botezuri a fost majorat, incepand de sambata, la maxim 200 in interior, potrivit unei hotarari a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) de vineri. "Se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri),…

- Guvernul a modificat din nou numarul maxim admis de invitati la nunti si la botezuri. Astfel, organizarea de evenimente private este permisa cu participarea unui numar nelimitat de persoane in spatii deschise, daca participantii sunt testati sau vaccinati, potrivIt noii Hotarari adoptate miercuri de…

- DOCUMENT| Nunți și botezuri cu 200 de participanți in spații inchise și fara limita de persoane in cele deschise. Hotararea CNSU Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 9.06.2021, Hotararea numarul 38, astfel, numarul participanților la nunți și botezuri a fost…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca, astazi, ar putea convoca o noua ședința a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența, daca rata de infectare pe care o va anunța Direcția de Sanatate Publica se va menține sub 1,5 la mie.Daca se va intruni Comitetul Municipiului București…

- CMBSU a decis relaxarea mai multor masuri in Bucuresti Prefectul Capitalei, Alin Stoica. Foto: stiri.plus Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis relaxarea mai multor masuri impuse în Capitala în contextul pandemiei de coronavirus, dupa ce incidenta îmbolnavirilor,…

- Luni s-ar putea redeschide salile de spectacol, restaurantele si cafenelele, a anuntat vineri prefectul Capitalei, Alin stoica, precizand ca decizia va fi luata in cadrul sedintei Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta.

- Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipului București a decis sambata mai multe masuri restrictive in Capitala. Potrivit prefectului Capitalei Alin Stoica, rata de incidența calculata la 14 zile este de 6,88 la mia de locuitori. Prin urmare, Comitetul a dispus pentru București urmatoarele masuri…