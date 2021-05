Stiri pe aceeasi tema

- Se realizeaza mai mult de un vaccin pe minut la centrul drive-through din Capitala, luni, potrivit statisticii oficiale. Un numar de 547 de persoane au fost imunizate pana la ora 13.00, la centrul drive through din Piata Constitutiei, potrivit unei informari transmisa de Primaria Capitalei.…

- Ministerul Sanatații a anunțat astazi ca s-a deschis in București primul centru de vaccinare drive-through, situat in Piața Constituției. „De azi, vaccinarea din mașina este posibila și in București. In Piața Constituției s-a deschis primul centru drive-through. Daca treci cu mașina pe acolo, oprește-te…

- Azi, in drum spre serviciu, poți și sa te vaccinezi. In București s-a deschis joi dimineața primul centru de imunizare drive-through. Gasești caravana in Piața Constituției. Mai mulți polițiști sunt in zona ca sa ajute la fluidizarea accesului catre zona de triaj, vaccinare și supraveghere post vaccinare.…

- Președintele Klaus Iohannis efectueaza, vineri, la ora 14.00, o vizita la primul centru de vaccinare drive-through din București, situat in Piața Constituției, anunța Administrația Prezidențiala. Zeci de persoane asteptau in masini, joi dimineata, sa se vaccineze la centrul drive-thru deschis…

- „In centrul de vaccinare drive-through, persoanele care doresc sa se imunizeze se pot prezenta doar cu actul de identitate si chestionarul de triaj, care poate fi completat anterior prezentarii la vaccinare. Documentul poate fi accesat pe site-ul RoVaccinare, la adresa https://vaccinare-covid.gov.ro/chestionar-triaj-vaccinare-adulti/.…

- La Arad s-a deschis miercuri dimineața primul centru de vaccinare de tip drive-through din oraș. Este al treilea de acest fel din țara, dupa Deva și Cluj Napoca. Vaccinarea se face fara programare, doar cu buletinul. Autoritațile spun ca se folosește vaccinul Pfizer, dar pentru cine vrea exista și doze…

- Interesul pentru programarile pe platforma scade insa, iar autoritațile cauta soluții pentru a crește numarul de persoane vaccinate. In acest sfarșit de saptamana se va deschide la Deva primul centru de imunizare de tip drive-through. Il vei gasi in parcarea unui centru comercial și nu vei avea nevoie…

- O prima schimbare importanta anunțata astazi de coordonatorul campaniei de imunizare din Romania, col. dr. Valeriu Gheorghița, este legata de faptul ca va fi posibila vaccinarea chiar in spitalele COVID pentru cei vulnerabili, care se prezinta pe circuite separate pentru alte