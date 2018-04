Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 10 aprilie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Bradu au intervenit in localitatea Bradu,…

- Distributie Oltenia anunta ca miercuri, 18 aprilie, va intrerupe furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, astfel: – intre orele 08:30 – 11:30, in comuna Beleti – Negresti, sat Lentea, zona PTA ...

- Un barbat din localitatea Stefanesti din judetul Arges este suspectat ca si-a ucis sotia in varsta de 28 de ani, pe care a injunghiat-o in gat cu un cutit, dupa care a plecat cu copilul lor in varsta de 3 ani. Suspectul a fost gasit de catre politisti la rude si dus la audieri, scrie...

- Crima socanta in Arges. Femeie a fost gasita moarta in localitatea Stefanesti. Aceasta prezenta mai multe taieturi pe corp, dar si arsuri. Principalul suspect este sotul acesteia. Barbatul este de negasit, acesta plecand de acasa impreuna cu fiul lor de numai sapte ani.

- In 1859, la 5 ani de la infiintarea la Timisoara a primului oficiu telegrafic din Romania, autoritatile locale din Arges le cereau orasenilor din Pitesti sa ajute Guvernul pentru sustinerea liniei de telegraf, prin subscrierea de bani.

- Avand in vedere avertizarile și atenționarile hidrologice din ultimele zile, la nivelul județului Argeș, s-au luat o serie de masuri. Pentru a veni in sprijinul cetațenilor, au fost inștiințate comitetele locale pentru situații de urgența și instituțiile cu rol in gestionarea fenomenelor hidrologice…

- Consilierul judetean Adrian Miutescu, presedintele PNL Arges, s-a declarat ingrijorat de situatia din Stefanesti, acolo unde nu mai ajung autobuzele SC Publitrans SA, dar nici alte mijloace de transport nu fac legatura navetistilor cu ...

- Intreruperi programate in județul Argeș, in saptamana 22 – 28 ianuarie. Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate…