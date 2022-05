Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii ucrainenii au anuntat ca au reusit sa bombardeze cel putin un tanc T-90M, cunoscut si sub numele de „Proriv” („Spargatorul”), cel mai modern si performant blindat din dotarea Armatei rosii. Tancul T-90M a fost prezentat prima oara in 2016. In jur de 100 de astfel de blindate sunt in prezent…

- Sase persoane si-au pierdut viata joi dupa ce un incendiu a izbucnit in Institutul Central de Cercetare al Trupelor de Aparare Aerospațiala de pe strada Afanasy Nikitin din centrul orașului Tver, din apropiere de Moscova. Mai mulți angajați ai institutului au fost nevoiți sa sara pe ferestrele de…

- Ucrainenii din teritoriile temporar ocupate rezista invadatorilor prin toate mijloacele disponibile – scrie RBC. Recent, serviciile de informații ale Kievului au inregistrat cazuri de otravire a militarilor ruși cu alimente și alcool. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost, duminica, la un spital pentru a vizita militarii raniti in urma invaziei rusești, scrie News.ro. „Insanatosire grabnica, baieti!”, le-a urat șeful statului. „Insanatosire grabnica, baieti!”, le-a urat șeful statului. Zelenski a discutat cu soldatii…

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.Bombardamentul de miercuri asupra…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care prevede sumele pe care le vor primi drept despagubire familiile soldaților ruși morți, precum și soldații raniți in conflictul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Apar informații tulburatoare despre asprele tratamente pe care soldații ruși le suporta chiar din partea superiorilor sai. Din pacate, aceștia sunt folosiți drept carne de tun și abandonați pe campul de lupta atunci cand agonizeaza. Este greu de gasit o explicație pentru care Putin a decis sa-și trateze…

- Cel puțin 64 de civili au fost uciși, iar peste 160.000 sunt pe drumuri dupa ce trupele rusești au intrat in Ucraina in aceasta saptamana, a anunțat o agenție de ajutorare a Națiunilor Unite, citata de Reuters. Incepand cu ora 17:00 din 26 februarie, biroul ONU pentru drepturile omului OHCHR raporteaza…