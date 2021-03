Noi efecte adverse după vaccinare. Se cere urgent realizarea unui studiu Un nou efect advers al vaccinului anti-COVID a fost raportat de americani. Unii dintre cei imunizati spun ca au ramas cu un gust metalic in gura, chiar și pentru cateva zile. Spre exemplu, un american de 45 de ani a raportat ca era “ca și cum ai avea nichel in gura”. Efectul ar fi aparut la cateva minute dupa ce a primit o doza de vaccin Pfizer, iar senzația a ramas mai mult de 24 de ore. Un alt american, in varsta de 52 de ani, a descris și el aceasta senzație, despre care spune ca a disparut dupa ce a luat masa. Specialistii spun ca se poate intampla sa apara aceste efect advers. In plus, experții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

