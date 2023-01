Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in urma sedintei Comitetului de Avizare din 25 ianuarie 2023. Astfel, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES, pentru Programul Rabla Clasic au fost aprobate 553 dosare de…

- Sesiunea de inscriere in Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si/sau hibrid plug-in in localitati a fost prelungita pana pe 23 ianuarie 2023, a anuntat, vineri, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Potrivit institutiei, in aceasta perioada sau…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat in aceasta seara lista unitaților administrativ-teritoriale care vor primi finanțare pentru proiectele depuse in anul 2021 in cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.

- Administratia Fondului de Mediu a publicat, in urma sedintei Comitetului de Avizare de joi, o lista cuprinzand 470 dosare de finantare aprobate in cadrul Programului Iluminat Public 2021, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 66 de stații de incarcare pentru mașini electrice, in Blaj: Primaria a depus o cerere de finanțare prin AFM 66 de stații de incarcare pentru mașini electrice, in Blaj: Primaria a depus o cerere de finanțare prin AFM Primaria municipiului Blaj a depus, in data de 14 noiembrie 2022, prin Administrația…

- Potrivit Ministerului Dezvoltarii, proiectelor finantate, in valoare totala de 2.095.503.540,46 lei, a fost publicata pe site-ul institutiei. Proiectele au fost depuse in cadrul primei runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii si Fondul Local din PNRR. Ministrul Cseke Attila a subliniat…

- ”Am depus cererea de finantare, la Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea instalarii a 166 de statii de reincarcare pentru masinile electrice, proiect pentru care am primit aprobarea consilierilor generali, la ultima sedinta”, a anuntat, luni,l primarul general al Capitalei. Nicusor Dan…

- ”Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Clasic, Rabla Plus si Casa Eficienta Energetic in urma sedintei Comitetului de Avizare din 11 noiembrie 2022”,m anunta, luni, AFM. Siursa citata a precizat ca, in cadrul…