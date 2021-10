Stiri pe aceeasi tema

- Un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit peste o cladire din Via Marignano, San Donato Milanese (Milano), iar cele opt persoane aflate la bord au murit: pilotul, copilotul, cinci adulti si un copil, anunta ANSA. Aparatul este un avion monomotor cu elice de tipul Pilatus PC-12/47E si a fost inmatriculat…

- S-a aflat ca miliardarul Dan Petrescu nu doar ca se afla in avionul prabușit in Milano, ci chiar el era cel care a pilotat aeronova care și-a luat zborul de pe aeroportul din Milano și se indrepta spre Sardinia. Barbatul se afla alaturi de soție și de copil, dar și de alți cațiva prieteni.

- LIVE-VIDEO: Un avion privat inmatriculat in Romania s-a prabușit intr-o cladire din Milano. Toate persoanele de la bord au murit Un avion privat inmatriculat in Romania s-ar fi prabușit duminica dupa-amiaza in apropierea aeroportului Linate din Milano. Avionul, un Pilatus PC12 inmatriculat YR-PDV, a…

