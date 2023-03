Stiri pe aceeasi tema

- Abrogarea decretului privind politica externa a Federatiei Ruse din anul 2012, in baza caruia era recunoscuta suveranitatea Chisinaului in problema Transnistriei, nu anuleaza tratatul de baza semnat de Republica Moldova si Federatia Rusa in luna noiembrie 2001, a declarat, miercuri, 22 februarie, Ambasadorul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un interviu recent,ca planul Rusiei de a inlocui conducerea prooccidentala a Moldovei – descoperit de serviciile de informatii ucrainene, a fost confirmat și ulterior și de alte țari europene. Planul ar avea legatura cu dorinta Moscovei de…

- Relatiile Rusiei cu Republica Moldova sunt extrem de tensionate la ora actuala, a admis luni Kremlinul, care i-a acuzat pe liderii moldoveni ca urmaresc o agenda antiruseasca, la o saptamana dupa ce Chisinaul a declarat ca a dejucat o tentativa de lovitura de stat pusa la cale de Rusia, relateaza Reuters…

- Noul premier ales al Moldovei, Dorin Recean, a anuntat necesitatea demilitarizarii Transnistriei si a expulzarii trupelor ruse din regiune.Dupa eliberarea acestei parti a tarii, va incepe integrarea economica si sociala a populatiei, scrie TV8.md. „Exista un razboi hibrid in Republica Moldova, unde…

- Parlamentul European (PE) este solidar cu Republica Moldova și va susține conducerea proeuropeana a republicii noastre, sunt asigurarile date de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, prin intermediul unei scrisori deschise, adresate marți, 14 februarie, șefei statului Maia Sandu. „In numele…

- Rusia a venit cu prima sa reacție, dupa ce șefa statului Maia Sandu a oferit detalii legate de planul Federației Ruse de a destabiliza situația in țara noastra, rasturnarea actualei puteri și inlocuirea acesteia cu una fidela Kremlinului. Ministerul rus de Externe a catalogat aceste afirmații ca fiind…

- Moscova iși dorește reluarea cat mai grabnica a negocierilor in formatul „5+2” și insista pe subiectul acordarii unui „statut special garantat” pentru regiunea transnistreana. „Federația Rusa este garantul reglementarii transnistrene. Acest statut impune o mare responsabilitate, iar partea rusa acționeaza…