- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut un "raspuns ferm la nivel mondial", dupa atacul cu racheta care a vizat Gara din Kramatorsk. Azi a ajuns in Kiev si premierul britanic Boris Johnson.

- Intreprinderile municipale de alimentație publica (combinatele școlarești) angajeaza bucatari și lucratori auxiliari in bucatarie, inclusiv cetațeni ai Ucrainei. Un anunț in acest sens a fost facut de reprezentanții Primariei Chișinau.

- UPDATE 2 Noua persoane au fost ucise și 57 ranite in atacul aerian din Lviv, in apropiere de granița Ucrainei cu Polonia, relateaza Sky News. Guvernatorul local susține ca Rusia a tras 30 de rachete asupra centrului militar din Iavoriv. Ministrul ucrainean al Apararii a mai spus ca la centrul militar…

- "Sunt sigur ca in curand vom putea spune oamenilor nostri: Intoarceti-va! Veniti inapoi din Polonia, Romania, Slovacia si din toate celelalte tari. Intoarceti-va pentru ca nu mai exista nicio amenintare!", a afirmat Zelenski intr-un nou mesaj catre ucraineni."Deja ne gandim la viitor. La cum ne vom…

- Premierul britanic Boris Johnson a facut un apel la incheierea razboiului in Ucraina. Intr-un discurs postat pe Twitter, el s-a adresat atat in ucraineana, cat și in rusa. „Scenele de pe strazile și de pe campurile Ucrainei sunt o adevarata tragedie. Soldați tineri și civili sunt uciși. Nu am mai…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) anunța ca cel putin 50.000 de ucraineni si-au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri seful agentiei pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. ”Peste 50.000…

- Guvernul britanic a anulat vizita pe care premierul Boris Johnson o avea planificata în Japonia în februarie, din cauza tensiunilor tot mai mari de la granița Ucrainei, au declarat luni surse guvernamentale japoneze, citate de Japan Times. Oficialii celor doua state aranjasera vizita lui…