Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au fost gasite fara suflare, azi noapte in orașul italian Naro din Sicilia. Cele doua au femei erau vecine și au fost gasite moarte in case diferite, locuind la aproximativ la 200 m distanța.Potivit primelor date una dintre femei ar fi Maria Rus, originara din comuna Cațcau, Cluj, care a…

- Doua romance au fost gasite moarte, in noaptea de joi spre vineri, in doua case apropiate din oraselul italian Naro din provincia siciliana Agrigento. Maria Rus, de 54 de ani, a fost gasita carbonizata, pe o canapea, in locuința sa, de catre pompierii veniți sa stinga incendiul. Delia Zarnescu, de…

- Carabinierii investigheaza o posibila dubla crima intr-o comuna din Italia, dupa ce doua femei au fost gasite moarte, in aceasta dimineata, in case relativ apropiate una de cealalta. Potrivit publicatiei La Repubblica, cele doua victime sunt romance, iar una dintre ipotezele luate in calcul de anchetatori…

- Noi detalii ies la iveala in cazul milionarului Adrian Kreiner, care a fost ucis in propria casa de catre trei barbați. Unul dintre aceștia a fost prins, iar declarațiile lui i-au șocat pe oamenii legii. Declarația șocanta a unuia dintre ucigașii lui Adrian Kreiner Afaceristul din Sibiu a fost ucis…

- Cazul Sharei Ionaschita, eleva eminenta din Bucuresti, decedata in casa unui tanar de 19 ani din Piatra Neamț a șocat o țara intreaga. Au trecut cateva luni de la decesul tinerei de 16 ani, dar apar noi detalii din ancheta. Ce a facut mama lui Matteo Gabor cand a vazut-o pe Shara inconștienta in casa…

- Primarul din Baia Mare, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita in forma continuata, a disparut din țara chiar in ziua pronunțarii verdictului completului de judecata. Catalin Cherecheș se afla in Italia, potrivit surselor. Nu este singur insa. Cum a fugit Catalin…

- Ramona Badescu locuiește de mai bine de 30 de ani in Italia și traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Fabio Cali, iar impreuna au un fiu, pe nume Ignazio. De curand, vedeta a revenit in Romania pentru a susține cateva concerte in țara. Primul concert “Pasiune” va avea loc pe data de 6 noiembrie…