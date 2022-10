Stiri pe aceeasi tema

- O polițista din Buzau a decis sa-și ia viața in aceasta dimineața, folosind arma din dotare. Femeia a fost gasita fara suflare in apartamentul sau, la fața locului fiind solicitata intervenția medicilor și a autoritaților. Din pacate, din cauza ranii suferite, șansele de salvare au fost inexistente.…

- Un polițist din Dej s-a inpușcat in aceasta dimineața cu armamentul din dotare. Potrivit informațiilor oferite de catre IPJ Cluj, incidentul a avut loc in jurul orelo 07:30. Luni dimineața, un ofițer de serviciu din cadrul Poliției Dej, care tocmai intrase in tura, s-a impușcat in cap. Acesta a indreptat…

- Judecatorii Tribunalului Salaj au decis redeschiderea procesului de urmarire penala in cazul polițistului din Zalau care a impușcat un tanar, pasager aflat in mașina condusa de un șofer baut. Pasagerul aflat pe bancheta din spate a mașinii a fost lovit de un glonț și a ramas paralizat de la brau in…

- IPJ Cluj a transmis in aceasta seara noi detalii despre cazul furtului de cupru, in valoare de 200.000 de euro, care s-a produs la Cluj-Napoca, din semiremorca unui camion care venea dinspre Ploiești, cu direcția Germania. In urma descinderilor polițiștilor, la mai multe locuințe ale celor banuiți ca…

- Mai mulți polițiști au vorbit cu reporterii Libertatea, dupa vizionarea imaginilor cu intervenția in cazul lui Alexandru Gazdac, tanarul care a murit dupa ce a fost impușcat de 6 ori in blocul in care locuia. Unii spun ca n-ar fi folosit arma din dotare, alții subliniaza impredictibilitatea unor astfel…

- Andreea Raicu, in varsta de 45 de ani, a scos la iveala amanunte mai puțin știute din viața ei. Fosta prezentatoare TV a recunoscut ca a dus o viața grea și s-a luptat cu depresia, pe care in cele din urma a invins-o. „Eu am o anduranța foarte mare pentru ca am fost crescuta cu ideea ca tu poți, ești…

- A fost retinut un suspect in cazul tanarului impuscat si ingropat intr-o padure la Zubresti, raionul Straseni. Un alt suspect a fost dat in urmarire internationala. Informatia a fost confirmata pentru IPN de catre ofiterul de presa al Inspectoratului General al Politiei, Diana Fetco.