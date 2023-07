Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de frontiera de 31 de ani și un ofițer pensionat al Serviciului de Protectie si Paza de Stat, acum inspector de securitate pe aeroport, de 41 de ani, au fost uciși vineri cand un barbat a deschis focul in Aeroportul din Chișinau, dupa ce i s-a refuzat accesul in Republica Moldova.Ministerul…

- Momentul atacului de la aeroportul Chișinau se poate vedea aici .Este alerta in Republica Moldova dupa atacul terorist de pe Aeroport. Cetațeanul din Tajdikistan care a ucis doi ofițeri ar avea și alți doi complici. Aceștia sunt cautați in toata țara, iar serviciile secrete cauta legaturi cu alte grupari…

- Atacatorul care a impușcat mortal vineri doua persoane in Aeroportul Internațional Chișinau este dat in urmarire in Tadjikistan pentru rapirea unui bancher. Potrivit presei ruse, care citeaza Procuratura de la Dușanbe, Rustam Așurov ar face parte dintr-o grupare criminala care l-ar fi rapit pe vicepreședintele…

- Procuratura Generala din Dusanbe a anuntat numele barbatului din Tadjikistan, care a ucis 2 persoane la Aeroportul Chisinau. Atacatorul se numeste Rustam Ashurov si era implicat in rapirea prim-vicepresedintelui unei banci. Procuratura Generala din Tadjikistan a emis un comunicat de presa in care a…

- Atacatorul de la Aeroport, Rustam Ashurov, in varsta de 43 de ani, era dat in urmarire in Tadjikistan. Barbatul ar face parte dintr-o grupare criminala, care pe 23 iunie, ar fi rapit vicepreședintele unei banci.

- Numele cetațeanului din Tadjikistan, care a ucis 2 persoane la Aeroportul Chișinau, este Rustam Ashurov. Informația a fost confirmata de Procuratura Generala de la Dușanbe. Acesta era cercetat penal in Tadjikistan pentru implicare in rapirea unui prim-vicepreședinte al unei banci, transmite Noi.md cu…

- Momentul atacului de la aeroportul Chișinau se poate vedea aici .Este alerta in Republica Moldova dupa atacul terorist de pe Aeroport. Cetațeanul din Tajdikistan care a ucis doi ofițeri ar avea și alți doi complici. Aceștia sunt cautați in toata țara, iar serviciile secrete cauta legaturi cu alte grupari…

- Mai multe focuri de arma au fost trase, vineri, pe Aeroportul International Chisinau, doua persoane fiind ucise. Fortele de ordine au capturat suspectul, un cetatean strain, caruia nu i s-a permis intrarea in tara. Barbatul a fost ranit in timpul operatiunii de prindere. Activitatea aeroportului a fost…