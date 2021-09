Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului final intocmit de Comisia de selectie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie la Compania Locala de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, stabilirea criteriilor de integritate și indicatorilor cheie de performanța…

- Comunicat de presa Lucram impreuna pentru o Europa verde, competitiva și incluziva. Municipiul Pitești implementeaza proiectul Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din Pitești, contractul de finanțare cu nr. 2020/516108. Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate…

- Grupul de consilieri locali ai PSD Timișoara format din Radu Țoanca, Andra Lapadatu și Ioan Szatmari, a transmis, marți, ca va propune trei amendamente la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Timișoara pentru anul 2022. Proiectul urmeaza sa fie votat in plenul Consiliului…

- Proiectul de hotarare privind acordarea de terenuri tinerilor de pana la 35 de ani in baza Legii 15/2003 pentru construcția unor case in Timișoara este pregatit, conform viceprimarului Cosmin Tabara. Edilul ne-a declarat ca documentația nu a intrat pe ordinea de zi la ultima ședința a Consiliului…

- Suntem la un pas de a intra la vot in plenul Consiliului Local Timișoara, anunța consiliera locala USR PLUS, Ana Munteanu, despre un proiect de eliminare a interdicției de a circula cu bicicleta prin zona zero a orașului. Totuși, pana cand se va ajunge la vot ea dorește sa afle, printr-o intalnire publicam…

- Fractiunea Blocului Comunistilor si Socialistilor este gata sa lucreze cu ceilalti deputati la proiectul unei noi Constitutii a Republicii Moldova. In centrul politicii noastre intotdeauna se va afla omul”, a declarat deputatul Vladimir Voronin, de la tribuna Parlamentului, transmite IPN.

- Memoria fondatorului trupei timisorene Cargo, Adi Barar, care a decedat in primavara, in urma unor complicatii ale infectarii cu SARS-CoV-2, va fi cinstita prin ridicarea unei statui din bronz, in marime naturala, care va fi amplasata in zona terasei Flora a Parcului Alpinet din Timisoara, in aceasta…

- Sute de locuri de parcare au fost ”inghițite” de pistele de biciclete. Cei care și-au platit locul de parcare și acum nu-l mai au, sa-și ia gandul de la banii dați. Raman cu prioritatea pentru cand se vor face alte locuri de parcare. Proiectul pistelor de biciclete cuprinde 28 de strazi din municipiu.…