Guvernul britanic a anunțat modificarea temporara a condițiilor de obținere a vizei de munca in domeniul sanatații și ingrijirii (Health and Care Worker Visa). Aici intra personalul de ingrijire sociala a adulților (lucratori ingrijitori/care workers, asistenți ingrijitori/care assistants și ingrijitori la domiciliu/home care workers). Este prevazuta angajarea cu un salariu minim anual de 20.480 GBP, a anunțat Ambasada Romaniei din Regatul Unit. Masura cu caracter temporar va intra in vigoare la inceputul anului 2022 pentru o perioada de cel puțin 12 luni, noteaza Hotnews .