Noi bilete de tratament balnear Potrivit unui comunicat de presa primit de la Casa Județeana de Pensii Salaj (CJP Salaj), la nivel de județ s-au alocat 146 de bilete de tratament pentru seria 10, care se pot folosi pentru relaxare și tratament in 17 stațiuni din țara (1 Mai, Bizușa, Buziaș, Caciulata, Covasna, Felix, Geoagiu, Herculane, Moneasa, Mangalia, Ocna Șugatag, Olanești, Saturn, Turda, Tușnad, Tașnad și Vatra Dornei). Redistribuirea biletelor de tratament pentru seria 10, care nu au fost ridicate de catre titulari in perioada alocata, se va face in perioada 17 – 24 iulie,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru seria 9 din acest an, cu date de plecare in perioada 9-12 iulie 2023, Casa de Pensii Argeș anunța ca i-au fost repartizate 237 de bilete de tratament balnear in stațiunile 1 Mai, Amara, Buziaș, Caciulata, Calimanești, Covasna, Eforie Nord, Felix, Geoagiu, Govora, Herculane, Mangalia, Moneasa,…

- Vești importante pentru pensionarii din Bistrița-Nasaud! Casa Județeana de Pensii anunța ca incepe sa distribuie biletele de tratament balnear, aferente Seriei a 9-a din acest an. „In atenția beneficiarilor de bilete de tratament. Casei Judetene de Pensii Bistrița-Nasaud i-au fost repartizate un numar…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Casa Județeana de Pensii Salaj (CJP), este disponibila o noua tranșa de bilete de tratament. In comunicat se precizeaza ca pentru seria 8, CJP Salaj i-au fost repartizate un numar de 140 bilete de tratament. Acestea pot fi folosite pentru odihna, relaxare…

- Casei Județene de Pensii Salaj (CJP Salaj) i-au fost repartizate 96 bilete de tratament, pentru seria 7, in urmatoarele stațiuni: 1 Mai, Bizusa, Buzias, Covasna, Geoagiu Bai, Moneasa, Mangalia, Neptun, Ocna Șugatag, Sovata, in perioada 7.06.2023 – 10.06.2023. Biletele se pot ridica de la sediul instituției,…

- Casa Județeana de Pensii Argeș anunța ca pentru seria 7 din acest an, cu date de plecare in perioada 07 – 10 iunie 2023, i-au fost repartizate un numar de 84 de bilete de tratament balnear in statiunile 1 Mai, Amara, Buzias, Covasna, Eforie Sud, Mangalia, Olanesti, Moneasa, Neptun, Pucioasa, Sovata,…

- Casa Judeteana de Pensii Arges anunța ca pentru seria 6 Pentru seria 6 din acest an, cu date de plecare in perioada 22 – 26 mai 2023, i-au fost repartizate un numar de 59 de bilete de tratament balnear in statiunile 1 Mai, Amara, Bala, Buzias, Covasna, Olanesti, Moneasa si Pucioasa. Repartitia poate…

- Bilete de tratament pentru pensionarii din Argeș Pentru seria 5 din acest an, cu date de plecare in perioada 6 – 10 mai 2023, județului Argeș i-au fost repartizate 65 de bilete de tratament balnear in stațiunile 1 Mai, Amara, Bala, Buziaș, Covasna, Olanești, Moneasa și Pucioasa. Repartiția poate fi…

- Casa de Pensii Argeș anunța, prin vocea directorului executiv Aida Ionela Enache, ca pentru seria 5 din acest an, cu date de plecare in perioada 6-10 mai, au fost repartizate 65 de bilete de tratament balnear in stațiunile 1 Mai, Amara, Bala, Buziaș, Covasna, Olanești, Moneasa și Pucioasa. Repartiția…