Administrația Naționala de Meteorologie a transmis sambata un cod portocaliu de ploi abundente pentru 13 județe, dar și un cod galben de vijelii și cantitați de apa insemnate in mare parte din țara. Codul portocaliu este valabil de sambata, ora 15.00, pana duminica, ora 18.00 In intervalul menționat, in județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Argeș, […]