Stiri pe aceeasi tema

- Flight Festival, Vest Fest și Magnetic se reunesc sub conceptul District23: singurul festival de edutainment din Estul Europei, care continua sa aduca artiști de top la Timișoara. Rag'N'Bone Man vine pentru prima data in Romania, alaturi de alți artiști anunțați deja, precum Clean Bandit, Tom Odell,…

- Rag’n’Bone Man, Clean Bandit, Tom Odell, Delia, Connect-R sau trupa S.A.R.S. reprezinta cateva nume anunțate de organizatorii ediției din acest an a festivalului District 23 – care s-a nascut prin asocierea Flight Festival, Vest Fest și Magnetic Festival – care va avea loc in perioada 16 – 18 iunie…

- In anul in care Timișoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, trei festivaluri (Flight Festival, VEST FEST și Magnetic Festival) se reunesc pentru a marca o premiera pentru Romania: crearea unui „oraș” in afara Timișoarei, pe aerodromul Cioca, pentru un weekend plin de muzica de toate genurile,…

- In anul in care Timișoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, trei festivaluri - Flight Festival, Vest Fest și Magnetic Festival se reunesc pentru a pune pe picioare District 23, cel mai mare festival de muzica din aceasta parte a Romaniei.

- In anul in care Timișoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, trei festivaluri (Flight Festival, VEST FEST și Magnetic Festival) se reunesc pentru a marca o premiera pentru Romania: crearea unui „oraș” in afara Timișoarei, pe aerodromul Cioca, pentru un weekend plin de muzica de toate genurile,…

- In anul in care Timișoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, trei festivaluri (Flight Festival, Vest Fest și Magnetic Festival) se reunesc pentru a marca o premiera pentru Romania: crearea unui „oraș” in afara Timișoarei, pe aerodromul Cioca, pentru un weekend plin de muzica de toate genurile,…

- Din acest weekend, Timișoara devine unul dintre orașele simbol ale Europei, fiind a doua metropola din Romania care primește titlul de Capitala Europeana a Culturii. Manifestarile au inceput, iar timp de trei zile vor avea loc o varietate de evenimente inaugurale in mai multe zone din oraș. O parte…

- Biroul Parlamentului European in Romania si Cinema Victoria din Timisoara invita publicul, in weekendul Deschiderii programului Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii, sa descopere cele cinci filme finaliste ale Premiului Publicului LUX 2023, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…