Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a autorizat vineri un nou aliment pentru comercializare in UE – lacusta calatoare (Locusta migratoria). Este a doua insecta care primește autorizația Comisiei, dupa viermele de faina.

- Compania de Apa a semnat primul contract de furnizare echipamente, in cadrul proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apa și Post-ul Compania de Apa, achiziție importanta de utilaje in cadrul proiectului finanțat din fonduri europene apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Companiile cu activitate in Romania, atat start-up-uri, IMM, cat și grupuri de firme sau multinaționale, au la dispoziție, pe finalul acestui an, finanțari nerambursabile de peste 2 miliarde euro destinate investițiilor directe, reprezentate fie prin finanțari europene, fie prin ajutor de stat, arata…

- Joi, 7 octombrie 2021, s-a semnat contractul de lucrari „Execuție rețele de apa si canalizare Timișoara Sud”. Acesta face parte „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura…

- Incepand din 15 septembrie se distribuie pachete cu alimente pentru persoanele defavorizate, in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2020-2021. Primaria Timișoara prin Direcția de Asistența Sociala distribuie produse alimentare, catre beneficiari finali in perioada 15.09.2021-29.10.2021,in…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a supus consultarii publice proiectul de act normativ care urmeaza sa reglementeze standardele de cost pe locuitor si pe kilometru, pentru dezvoltarea si modernizarea retelelor de apa, canalizare si drumuri finantate prin Programul National…

- Noi prevederi pentru depozitarea gunoiului de grajd cu impact asupra documentației de finanțare pentru tineri fermieri și exploatații mici, informeaza Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Potrivit agrointel.ro, crescatorii de animale care depun proiecte in cadrul sesiunilor urmatoare…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat, pe 29 iulie, sesiunea de depunere a cererilor pentru submasura 9.1 din perioada de tranziție, dedicata inființarii grupurilor de producatori in sectorul agricol. Deși plafonul alocat pentru aceasta submasura este de aproximativ 6,7 milioane…