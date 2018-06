Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri la cea de-a sasea editie a Forumului Eurosfat 2018 - "Dezbatere privind viitorul Europei", unde a evocat importanta dezvoltarii unui consens la nivelul intregii societati cu privire la afacerile europene, precum si a…

- Un banal paracetamol, administrat in exces și fara a ține cont de alte afecțiuni ale pacientului, ar putea avea consecințe grave, avertizeaza medicii. 73% dintre romani iși administreaza singuri medicamente pentru durere, arata un sondaj recent, efectuat pe Docbook, singura aplicație de programari la…

- Atacantul echipei Liverpool, Mohamed Salah, va incepe marti un tratament in Spania pentru accidentarea a umar suferita la finala Ligii Campionilor cu Real Madrid.Salah va fi insotit de staf-ul medical al echipei Liverpool, iar medicul nationalei egipetene si presedintelui forului i se vor…

- Ce sunt bolile psihice, cum le recunoaștem și cum se trateaza. Psihologul Cezar Laurențiu Cioc face un tablou complet al afecțiunilor mintale, care se impart in doua mari categorii: vindecabile, cum este depresia și care nu au leac, cum sunt schizofrenia și tulburarea bipolara. In general, oamenii asociaza…

- Dupa zile intregi in care medicii de familie s-au plans ca sistemul informatic e blocat si, deci, si activitatea lor, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) vine cu o prima reactie, in care nu da nicio explicatie pentru blocaj, dar asigura ca...

- In Olanda, infractorii cu boli mintale sunt tratați complet diferit de alte țari.Unul dintre lucrurile unice legate de sistemul judiciar olandez este ca o persoana poate fi considerata responsabila pentru crima pe cinci nivele, potrivit BBC.

- Câteva zeci de angajati ai Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala, biologi, asistente si personal administrativ, protesteaza, miercuri, în curtea unitatii spitalicesti, fiind nemultumiti de reducerea sporurilor.

- Pentru a prepara laptele de usturoi, ai nevoie de usturoi si lapte. Zdrobeste bine usturoiul si amesteca-l imediat in lapte. Consuma pe loc. Beneficiile acestei bauturi sunt nenumarate: - Ajuta in cazurile de astm- Te scapa de tuse- Ajuta in caz de tuberculoza- Trateaza…