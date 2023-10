Nobelul, lovitură pentru guvernul iranian Acordarea Premiului Nobel pentru Pace activistei iraniene pentru drepturile femeilor Narges Mohammadi reprezinta o lovitura pentru guvernul iranian, care anterior acuzase Occidentul de ipocrizie pentru ca manifesta „o preocupare nesincera fata de iranieni”, scrie vineri agentia EFE. Decizia privind Nobelul vine in timp ce in Iran are loc o noua polemica dupa spitalizarea in coma a unei tinere care ar fi avut o altercatie cu autoritatile in metroul din Teheran pentru ca nu purta valul islamic. Comitetul Nobel norvegian a anuntat vineri acordarea premiului catre activista Narges Mohammadi „pentru… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

