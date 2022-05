Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Muzeelor va avea loc și anul acesta. Evenimentul este organizat la nivel national și va avea loc sambata, 14 mai 2022. Astfel, Primaria Generala a Capitalei anunța ca 22 de instituții de cultura din subordinea sa iși deschid porțile pentru vizitatori in Noaptea Muzeelor. Care sunt aceste instituții,…

- Muzeul National al Agriculturii isi deschide larg portile sambata 14 mai, incepand cu ora 16.00, pentru a marca Noaptea Muzeelor. Vizitatorii sunt asteptati cu muzica clasica, populara si spectacol de balet.

- Imagini din Calarasiul de altadata vor fi vazute la Muzeul Municipal in cadrul expozitiei "Fragmente de Calarasi". In premiera sambata, 14 mai, vor fi expuse fotografii cu cladiri care au fost demolate, imagini cu locuri pitoresti din orasul de pe malul Borcei, dar si din imprejurimi.

- Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ din Vaslui va organiza pe 14 mai o serie de concursuri, expozitii si spectacole artistice pentru a marca cea de-a XVIII-a editie a evenimentului intitulat ‘Noaptea Muzeelor’. Organizatorii au anuntat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca activitatile se vor desfasura…

- Transport gratuit la „Simfonia Lalelelor”, in Parcul „Lunca Argeșului”, intre 15 și 17 aprilie! Ediția a 45-a a festivalului „Simfonia Lalelelor” se apropie, iar pregatirile sunt in desfașurare permanenta in Parcul „Lunca Argeșului”. Municipalitatea piteșteana va asigura accesul facil in zona parcului…

- PROGRAM: VINERI, 1 aprilie ora:11: 00 Expozitii tematice de carte ora:12: 00 FEVRONIA SPIRESCU, aniversare literara Participa: elevii cls. a V-a, dir.prof. FLORENTINA SEVERIN de la Scoala Gimnaziala ,,Maresal Al. Averescu” SAMBATA, 2 aprilie ora:10: 00 Ziua Internationala a Cartii pentru Copii si Tineret…

- Simfonia Lalelelor, ediția 45 – in premiera, in mijlocul naturii: atracții pentru toate varstele, transport gratuit spre Parcul „Lunca Argeșului”! Cea de-a 45-a ediție a expoziției dendro-floricole internaționale „Simfonia Lalelelor”, organizata, in premiera, in mijlocul naturii, in Parcul „Lunca Argeșului”,…

Au mai ramas doar cateva zile pana la startul oficial al celei de-a 10-a ediții a ClujShorts, Festivalul Internațional de Film de Scurtmetraj. Organizat in perioada 1-10 aprilie, cel mai amplu...