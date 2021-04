Noaptea Muzeelor 2021. Când va avea loc Noaptea Muzeelor, ediția din anul 2021, va avea loc pe 12 iunie. „Data initiala ar fi trebuit sa fie 15 mai 2021. Dat fiind contextul actual de maxima incertitudine si de criza sanitara, este foarte complicat si nerecomandabil ca aceasta noua editie sa se poata organiza la data mai sus-mentionata”, anunta Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania. Organizatorul european al evenimentului nu a actualizat continutul website-ului oficial pentru actuala editie – https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/. Organizatorii subliniaza ca anul trecut „organizarea a fost extrem de dificila” din cauza pandemiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

