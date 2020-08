Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe muzee din tara au dat curs propunerii Retelei Nationale a Muzeelor din Romania de a organiza Noaptea muzeelor 2020 pe 14 noiembrie, data stabilita de catre organizatorul european al evenimentului, anunta Dragos Neamu, responsabil de proiecte culturale si relatii internationale din cadrul retelei.…

- Industria Horeca a intrat la terapie intensiva. O spun la unison patronii de restaurante. Din cauza restrictiilor aduse de pandemie, veniturile lor au scazut cu 70% anul acesta fata de anul trecut.

- Administratorul unei firme care a organizat un concert de muzica electronica, in noaptea de vineri spre sambata, pe plaja unui camping din Navodari, a fost amendat cu 30.000 de lei pentru ca nu au fost respectate normele legale de prevenire a raspandirii noului coronavirus, la eveniment participand…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Argeș, au continuat actiunile de verificare, cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, terase, sali de jocuri de noroc, sali de sport, dar si in mijloacele de transport in comun, privind respectarea masurilor impuse in contextul starii…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de marți, o serie de acțiuni pe raza orașului Huedin, pentru verofocarea respectarii masurilor de combatere a pandemiei COVID-19.”La data de 9 iunie a.c., in intervalul orar 07.00-13.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin, impreuna cu cei…

- Ziarul Unirea FOTO| Jandarmii montani, din nou traseele turistice dupa 2 luni: Vor indruma turiștii cu privire la respectarea masurilor impuse impotriva raspandirii infecțiilor cu COVID-19 Jandarmii montani sunt din nou pe munte și pe traseele turistice dupa 2 luni. Pe langa atribuțiile specifice, aceștia…