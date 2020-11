Stiri pe aceeasi tema

- America este in fața unui vot crucial, intr-un context dificil pentru intreagul glob. Donald Trump a recunoscut ca nu s-a gandit deocamdata la un discurs de renuntare sau la unul de acceptare.

- Americanii au fost chemati marti la urne pentru a-si alege presedintele si vicepresedintele. Dupa patru ani de mandat, Donald Trump si Mike Pence se confrunta cu Joe Biden si Kamala Harris. Este vorba de cel mai urmarit scrutin prezidential al planetei, desfasurat in acest an intr-un context aparte,…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidential din SUA, mentine un avans de 10%-12% în raport cu presedintele Donald Trump în preferintele de vot, conform celor mai recente sondaje de opinie, difuzate de ABC News/Washington Post, citeaza Mediafax.Potrivit…

- Miercuri, 7 octombrie, la Salt Lake (statul Utah) a avut loc dezbaterea intre actualul vicepreședinte american Mike Pence, coechipier al lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, și dna senator Kamala Harris, coechipiera candidatului democrat Joe Biden, prima femeie ce ar putea ajunge…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a postat o serie de mesaje prin Twitter in cursul dezbaterii electorale a candidatilor la functia de vicepresedinte, republicanul Mike Pence si democrata Kamala Harris.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi de Covid-19, in ultimele 24 de ore: 2958 "Joe…

- Joe Biden tocmai și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale ale Statelor Unite ale Americii in 2020. Acesta va concura impotriva lui Donald Trump, actualul președinte. Alți candidați ce se vor bate pentru postul de președinte ale Statelor Unite ale Americii sunt: Kamala Harris, Mike Pence,…

- Conventia Nationala a Partidului Democrat, in cea mai mare parte a sa in format virtual, incepe luni in Milwaukee, statul Wisconsin, si va culmina cu nominalizarea oficiala a lui Joe Biden drept candidat la functia de presedinte al SUA la scrutinul din noiembrie in care se va confrunta cu actualul presedinte…

